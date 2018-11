Forschungsinstitut KDI senkt Wachstumsausblick für 2019 auf 2,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Korea Development Institute (KDI) hat den Wachstumsausblick für 2019 auf 2,6 Prozent gesenkt.In diesem Jahr würde die südkoreanische Wirtschaft um 2,7 Prozent wachsen, hieß es in einem heute veröffentlichten Bericht. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im Mai prognostiziert.KDI begründete dies mit einer Verlangsamung der Exporte und einem Einbruch der Binnennachfrage.Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagte einen Rückgang des Wachstums von 3,1 Prozent im letzten Jahr auf 2,8 Prozent in diesem Jahr voraus.Für nächstes Jahr prognostizierte der IWF 2,6 Prozent Wachstum. Auch die Koreanische Zentralbank kürzte ihre Prognose, und zwar auf 2,7 Prozent sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr.