Außenministerin trifft scheidenden USFK-Kommandeur

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat die Verdienste des scheidenden Kommandeurs der US-Streitkräfte in Südkorea (USFK), Vincent Brooks, gewürdigt.Bei ihrem Treffen am Dienstag im Außenministerium sagte Kang, es sei ein Glück gewesen, in den herausfordernsten, turbulentesten und gleichzeitig lohnenden Zeiten für das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis den General als Partner gehabt zu haben.Er sei die zuverlässigste Stimme gewesen, um die enge Allianz nicht nur im Militärbereich sondern auch in einem größeren Rahmen aufrechtzuerhalten, sagte Kang.Brooks antwortete, die Herausforderungen, die beide Länder in der Vergangenheit erlebt hätten, würden auch in Zukunft warten. Es sei jedoch sehr wichtig, dies gemeinsam als Team zu bewerkstelligen.Brooks wird nach seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit am Donnerstag aus dem Amt scheiden.