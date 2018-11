Beide Koreas und UN-Kommando diskutieren erneut über Entmilitarisierung der JSA

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea sowie das UN-Kommando sind am Dienstag erneut zu Diskussionen über die Entmilitarisierung der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) in der demilitarisierten Zone zusammengekommen.Die dritte Runde der trilateralen Gespräche begann um 10 Uhr im Haus des Friedens auf der südkoreanischen Seite des Waffenstillstandsortes Panmunjom. Die drei Parteien schickten jeweils eine dreiköpfige Delegation.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul werden die drei Parteien die Ergebnisse der Überprüfung der Entmilitarisierung der JSA am 26. und 27. Oktober gegenseitig bestätigen und bewerten. Sie diskutieren über Maßnahmen bezüglich des gemeinsamen Wachdienstes Süd- und Nordkoreas in der JSA, der Überwachungsgeräte sowie des Informationsaustauschs und des freien Verkehrs von Besuchern in der Zone.Einem Vertreter des Verteidigungsministeriums zufolge werden Bemühungen unternommen, damit noch im November ermöglicht wird, dass Besucher frei auf beiden Seiten der JSA verkehren können.