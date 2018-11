Erste Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung in der Hauptstadtregion seit acht Monaten

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion sind die ersten Maßnahmen zur Feinstaubreduzierung seit acht Monaten getroffen worden.In den meisten Gebieten gelten die Maßnahmen heute von 6 Uhr bis morgen um 21 Uhr.Am Dienstag waren die höchsten Feinstaubwerte seit acht Monaten registriert worden.Zwei Tage in Folge lagen am Morgen die Ultrafeinstaubwerte über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.Nach den Maßnahmen gilt für 527.000 öffentlich Bedienstete in der Hauptstadtregion ein teilweises Fahrverbot, abhängig von den Ziffern ihres Autokennzeichens.Mehr als 100 öffentliche Einrichtungen, die Schadstoffe ausstoßen, müssen ihre Betriebszeiten kürzen. Auf mehr als 450 öffentlichen Baustellen wird die Arbeitszeit verkürzt.