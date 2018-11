Südkorea plädiert für Verbleib der US-Truppen auch nach Friedensvertrag

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat für einen Verbleib der US-Truppen in Südkorea plädiert, auch nachdem ein Friedensvertrag mit Nordkorea unterzeichnet wurde.Das sagte ein Ministeriumsvertreter am Dienstag angesichts einer Bemerkung des US-Generalstabschefs Joseph Dunford, dass die USA Veränderungen bei ihren Truppen vornehmen müssten, wenn die Gespräche mit Nordkorea vorankommen.Laut dem südkoreanischen Beamten habe Dunford auch betont, dass das US-Versprechen für eine Verteidigung Südkoreas unverändert bleibe. Die Frage der US-Truppen in Korea hänge nicht mit einer Erklärung des Kriegsendes oder einem Friedensvertrag zusammen, hieß es weiter.