Politik Regierung und Partei wollen Gewinnaufteilung unter Unternehmen gesetzlich verankern

Regierung und Regierungspartei wollen per Gesetzesänderung ein System zur Aufteilung der Kooperationsgewinne unter Unternehmen noch binnen Jahresfrist einführen.



Die Regierung und die Minjoo-Partei Koreas diskutierten am Dienstag über die Angelegenheit. Dabei handelt es sich darum, dass Großunternehmen und mittlere sowie kleine Unternehmen oder Auftragnehmer die Gewinne aus ihrer Zusammenarbeit gemäß einem Vertrag miteinander teilen.



Beispielsweise kann ein Mittelständler einen Teil des Umsatzes eines Großunternehmens erhalten, sollte die Firma durch Bemühungen auf dem Gebiet Forschung und Entwicklung den Preis eines Zulieferteils für das Großunternehmen herabgesetzt haben. Skeptiker kritisieren dies jedoch als übermäßige Einmischung in Unternehmensgeschäfte.



Die Regierung teilte mit, das Programm noch vor einer Gesetzesänderung als Pilotprojekt durchführen zu wollen.