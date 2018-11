Nordkorea will nächste Woche hochrangige Delegation nach Südkorea entsenden

Photo : YONHAP News

Nordkorea will nächste Woche eine Delegation aus hochrangigen Beamten nach Südkorea entsenden.KBS stellte fest, dass Nordkorea am Dienstag beim südkoreanischen Vereinigungsministerium beantragte, eine siebenköpfige Delegation zu einer internationalen Veranstaltung über Frieden und Gedeihen in Asien und Pazifik zu schicken. Die Veranstaltung findet vom 14. bis 17. November in der Provinz Gyeonggi statt.Delegationsleiter ist Ri Jong-hyok, Delegierter der Obersten Volksversammlung und Vizevorsitzender des Komitees für Frieden in Asien und Pazifik. Das Komitee ist für die Diplomatie auf ziviler Ebene und auswärtige Projekte zuständig.Zur Gruppe zählen auch Kim Song-hye, eine leitende Funktionärin der Abteilung für die Einheitsfront in der Arbeiterpartei, sowie Ri Ryong-nam, der für Wirtschaftsangelegenheiten zuständige Vizepremierminister.Hinter der Entsendung einer hochrangigen Delegation zu einer privaten Veranstaltung in Südkorea wird der starke Wille Nordkoreas vermutet, in den innerkoreanischen Beziehungen Fortschritte zu erzielen.Es wird erwartet, dass Seoul Ende der Woche über den nordkoreanischen Besuchsantrag entscheidet.