US-Auslandssender: 218 Nordkoreaner erhielten seit 2006 Flüchtlingsstatus in den USA

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Auslandssenders Voice of America haben die USA seit 2006 218 Nordkoreaner als Flüchtlinge aufgenommen.Der Sender berief sich in seinem heute veröffentlichten Bericht auf Daten des US-Außenministeriums. Demnach sei Anfang des Monats ein nordkoreanischer Teenager in die USA gekommen, der sich in Michigan niedergelassen habe.2004 hatte der US-Kongress das Menschenrechtsgesetz zu Nordkorea erlassen. Seitdem ist es für Nordkoreaner einfacher geworden, in den USA einen Flüchtlingsstatus zu erhalten.