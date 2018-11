Untersuchungsteam sieht andere Ursache für Brände von BMW-Autos

Photo : KBS News

Ein gemeinsames Untersuchungsteam von Regierung und Zivilsektor sieht eine andere Ursache für Brandfälle von BMW-Autos, die von der Behauptung des Autobauers abweicht.Die Behörde für Transportsicherheit gab heute die Zwischenergebnisse der Untersuchung bekannt. Demnach wurde festgestellt, dass das Abgasrückführungsventil für Brände verantwortlich sei.BMW hat behauptet, dass Fahrzeugbrände während der Fahrt ihre Ursache darin hätten, dass das AGR-Bypassventil sich öffne. Das hängt jedoch laut den Untersuchungsergebnissen nicht mit der Brandursache zusammen.Damit kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass eventuell ein zusätzlicher Rückruf erfolgt.Das Untersuchungsteam erläuterte, dass Ablagerungen im undichten AGR-Kühler Abgas hoher Temperaturen durch das geöffnete AGR-Ventil zugeliefert werde, was Funken auslöse. Diese haften am Ansaugsystem an und kommen mit Luft in Berührung, was Feuer auslöse.