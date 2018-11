Moon führt Gespräche mit Putin am Rande regionaler Treffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in führt am Rande regionaler Treffen in der kommenden Woche bilaterale Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.Wie das Präsidialamt bekannt gab, sei auch ein Spitzentreffen mit dem australischen Premierminister Scott Morrison geplant. Ein bilaterales Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping werde ebenfalls angestrebt.Bei bilateralen Treffen werde über die Verbesserung der Freundschaft und Kooperation zwischen beiden Ländern sowie Wege für die Zusammenarbeit in regionalen und globalen Fragen diskutiert, sagte Nam Gwan-pyo, Vizedirektor des Büros für nationale Sicherheit. Es werde zudem ein Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence koordiniert.Moon wird in Singapur vom 13. bis 16. November an Gipfeltreffen verbunden mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN, darunter ein Gipfel zwischen Südkorea und ASEAN teilnehmen. Anschließend wird er nach Papua-Neuguinea weiterreisen, um dort am 17. und 18. November dem APEC-Gipfel beizuwohnen.