Innerkoreanische Gespräche über Kooperation im Gesundheitssektor begonnen

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea sind zu Gesprächen über die Kooperation im Gesundheits- und Medizinsektor zusammengekommen.Die dreiköpfige südkoreanische Delegation unter Leitung von Vizegesundheitsminister Kwon Deok-cheol brach um 7.20 Uhr in Seoul auf. Die Gespräche begannen um 10 Uhr im innerkoreanischen Verbindungsbüro in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong.Bei der Sitzung am Vormittag betonte Kwon die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Gesundheits- und Medizinbereich. Wegen der geografischen Nähe bestehe die Möglichkeit der Verbreitung von Infektionskrankheiten über Insekten oder Mücken zwischen Süd- und Nordkorea.Der nordkoreanische Delegationsführer Pak Myong-su begrüßte, dass ein Treffen zur Suche nach praktischen Maßnahmen zustande gebracht worden sei.Beide Seiten sind damit einverstanden, dass im Gesundheits- und Medizinsektor mehr Systeme als in anderen Bereichen nötig seien, da dies das Leben der Einwohner in beiden Koreas betreffe.Es ist das erste innerkoreanische Treffen im Gesundheitsbereich seit 2007.