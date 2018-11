Maler Lee Bae erhält französischen Kulturorden

Photo : YONHAP News

Der koreanische Maler Lee Bae ist mit einem französischen Kulturorden ausgezeichnet worden.Dem in Frankreich lebenden Künstler wurde am Dienstag (Ortszeit) der Orden Chevalier des Arts et Lettres der französischen Regierung verliehen. Lee wurde für seine Verdienste im Kunst- und Kulturbereich als Ritter geehrt.Lee ist bekannt dafür, mit Kohle Gemälde zu malen und Installationen zu schaffen. Er lebt seit den 1990er Jahren in Paris.Er eröffnete 2015 im Museum Guimet als erster südkoreanischer Künstler eine Ausstellung.