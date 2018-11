Außenministerin: Nordkorea schlug Verschiebung von Treffen mit USA vor

Photo : YONHAP News

Nach Worten der südkoreanischen Außenministerin hat Nordkorea als Erster die Verschiebung des für Donnerstag in New York vorgesehenen hochrangigen Treffens mit den USA vorgeschlagen.Die entsprechende Äußerung machte Kang Kyung-wha am Donnerstag vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung.Die USA hätten erläutert, dass Nordkorea vorgeschlagen habe, aus Terminsgründen das Treffen zu verschieben. Ihr sei während einer Mittagsrunde von einem zuständigen Beamten ihres Ministeriums über die Verschiebung berichtet worden, sagte Kang.