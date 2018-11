Koreas First Lady kehrt nach viertägigem Indien-Besuch heim

Photo : YONHAP News

Die Gattin von Präsident Moon Jae-in, Kim Jong-sook, ist am Mittwoch nach einer viertägigen Indien-Reise nach Südkorea zurückgekehrt.Vor ihrem Abflug hatte Kim laut Angaben des Präsidentenhauses das Taj Mahal besucht.Am Sonntag hatte die Gattin des Präsidenten auf Einladung des indischen Premierministers Narendra Modi der Einweihung eines Parks beigewohnt, der zu Ehren von Heo Hwang-ok errichtet wurde. Heo ist die legendäre, in Indien geborene Gattin von Kim Su-ro, dem Gründer des koreanischen Gaya-Königreichs.Während ihres Besuchs ist Kim Jong-sook auch zu Gesprächen mit Narendra Modi zusammengekommen, um Wege zur Verbesserung der kulturellen Beziehung der zwei Staaten zu besprechen. Zudem nahm sie an einer Lichterfeier anlässlich des Diwali Festes teil.