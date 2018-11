Photo : YONHAP News

Der neue Kommandeur der US-Streitkräfte in Südkorea (USFK), Robert Abrams, hat sein Amt am Donnerstag angetreten.Das gemeinsame Kommando Südkoreas und der USA veranstaltete am Donnerstag auf dem Camp Humphreys in Pyeongtaek eine entsprechende Zeremonie.Dabei übergab Vincent Brooks, der zweieinhalb Jahre lang als USFK-Kommandeur diente, die Kommandogewalt an Abrams.Abrams gilt als Hardliner gegenüber Nordkorea.