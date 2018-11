Kalifornien feiert Dosan Ahn Chang-ho-Tag

Photo : YONHAP News

Der US-Bundesstaat Kalifornien wird am Freitag (Ortszeit) den Dosan Ahn Chang-ho-Tag bestimmen und verkünden.Der 9. November dieses Jahres markiert den 140. Geburtstag von Ahn Chang-ho, einem der führenden koreanischen Unabhängigkeitsaktivisten zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft. Dosan ist Ahns Pseudonym.Beide Parlamentskammern von Kalifornien verabschiedeten im August eine Resolution für die Bestimmung des Tags. Es ist sehr selten, dass Kalifornien einen Gedenktag für einen ausländischen Staatsbürger einführt.Am Freitag findet in Los Angeles eine Zeremonie statt, um die Bestimmung des Gedenktags zu feiern.In der Resolution des kalifornischen Parlaments stand, dass Dosan in Korea und im Ausland als einer der wichtigsten Patrioten Koreas anerkannt werde. Er sei für die Koreaner das, was Mahatma Gandhi für die Inder sei.