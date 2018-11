Börse in Seoul schließt zum Wochenschluss schwächer

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat zum Wochenschluss schwächer geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,31 Prozent auf 2.086,09 Zähler, nachdem die US-Börse am Donnerstag nachgegeben hatte.Nach der Sitzung der US-Notenbank seien der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen gestiegen, was US-Aktien belastet habe, erklärte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.Die Notenbank hatte am Donnerstag die Zinsen zwar nicht angetastet, aber betont, dass im kommenden Monat wieder an der Zinsschraube gedreht werden könnte.