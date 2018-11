Außenministerin Kang: USA und Nordkorea koordinieren Termin für hochrangiges Treffen neu

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von Außenministerin Kang Kyung-wha koordinieren die USA und Nordkorea den Termin für ihr hochrangiges Treffen neu.Ursprünglich hatte US-Außenminister Mike Pompeo am vergangenen Donnerstag den nordkoreanischen Spitzenbeamten Kim Yong-chol in New York treffen sollen. Laut Berichten habe Nordkorea um eine Verschiebung des Termins gebeten.Kang zerstreute am Freitag vor der Nationalversammlung Befürchtungen, dass in den Dialogbemühungen der Schwung verloren gehen könnte.Die USA hätten überzeugend dargelegt, dass die Gespräche lediglich verschoben worden seien und zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden würden, erläuterte die Chefdiplomatin.Die USA selbst würden der Vertagung des Treffens offenbar keine besondere Bedeutung beimessen, fügte sie hinzu.