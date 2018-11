Koreas ziehen Soldaten und Waffen aus elf Wachposten in DMZ vollständig ab

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea schließen am heutigen Samstag den Abzug von Soldaten und Waffen jeweils aus elf Wachposten in der demilitarisierten Zone DMZ ab.Wie aus Regierungskreisen in Seoul verlautete, werde auf der südlichen Seite ein Teil der Wachposten parallel zum Abzug der Soldaten demontiert. Auch auf der nordkoreanischen Seite seien Arbeiten zur Demontage von Einrichtungen beobachtet worden.Auf beiden Seiten werde künftig einer von den elf Wachposten im ursprünglichen Zustand belassen, hieß es weiter.Beide Koreas beginnen im Dezember mit der gegenseitigen Überprüfung, sollte die Demontage und Beseitigung der Wachposten bis Ende November abgeschlossen worden sein.Gegenwärtig befinden sich auf der südlichen Seite der DMZ 60 Wachposten und auf der nördlichen 160.