Beide Koreas beginnen mit Abriss von Wachposten an der Frontlinie

Süd- und Nordkorea haben wie vereinbart bis zum gestrigen Sonntag den Abzug von Soldaten und Waffen jeweils aus elf Wachposten an der Frontlinie abgeschlossen.Bis Ende November werden die Einrichtungen der Wachposten vollständig abgerissen. Beide Koreas beschlossen jedoch, jeweils einen wertvollen Wachposten nicht abzureißen sondern im ursprünglichen Zustand zu belassen.Wie verlautete, wolle Nordkorea einen Wachposten auf dem Gipfel Kachil-bong des Bergs Osong stehen lassen, der 350 Meter von der vordersten Front der südkoreanischen Streitkräfte entfernt liegt. Machthaber Kim Jong-un besichtigte den Wachposten 2013, dieser wurde häufig in den nordkoreanischen Medien vorgestellt.In der Umgebung des Bergs Osong hatte es im Koreakrieg heftige Gefechte gegeben. Laut Nordkoreas Medien verteidigte der frühere Minister für Streitkräfte Choe Hyon, Vater von Choe Ryong-hae, einem Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei, die Umgebung.Das südkoreanische Militär beschloss, einen Wachposten in Goseong aufrechtzuerhalten. Dieser wurde 1953, dem Jahr des Waffenstillstands, als erster Wachposten an der Front gebaut.