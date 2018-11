Südkorea schenkt Nordkorea 200 Tonnen Mandarinen

Photo : KBS News

Südkorea schickt 200 Tonnen Mandarinen von der Insel Jeju nach Nordkorea.Transportflugzeuge der Streitkräfte brachten am Sonntag Mandarinen von Jeju nach Pjöngjang. Bis Montag soll die Lieferung abgeschlossen sein.Das Präsidialamt teilte mit, dies sei ein Gegengeschenk für Pinienpilze, die Nordkorea beim Korea-Gipfel im September in Pjöngjang Südkorea geschenkt hatte. Die Mandarine sei eine südliche Frucht, die die Einwohner in Nordkorea kaum kosten könnten, und zurzeit sei die Erntezeit, begründete Seoul die Auswahl.Die Insel Jeju ist die Heimat des Großvaters mütterlicherseits von Machthaber Kim Jong-un. Es gilt als höchstwahrscheinlich, dass Kim den Berg Halla auf der südlichen Insel besuchen wird, wenn er nach Südkorea kommt.Für die Lieferung der Mandarinen reiste Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung nach Pjöngjang. Daher wurde spekuliert, dass beide Koreas aus diesem Anlass Diskussionen über einen Gegenbesuch des nordkoreanischen Staatschefs in Südkorea aufnehmen könnten.