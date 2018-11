Nationales Treppenlauf in Wolkenkratzer auf Yeouido in Seoul

In einem der repräsentativsten Wolkenkratzer in Seoul hat ein Treppenlauf stattgefunden.



Der 16. Treppenlauf im 63 Building auf Yeouido fand am Sonntag statt. Der Wettkampf startete im Jahr 1995. Die Läufer müssen 1.251 Stufen des 249 Meter hohen Gebäudes hinaufsteigen.



An dem diesjährigen Wettkampf nahmen 630 Menschen teil. Der jüngste Teilnehmer war ein Jahr alt, der älteste 75 Jahre alt.



Der 42-jährige Teilnehmer Kim Doo-jin erreichte mit einer Zeit von acht Minuten und sieben Sekunden als Erster unter den Männern das Ziel. Er wurde damit das zweite Jahr in Folge Sieger. Unter den Frauen siegte die 27-jährige Kim Mi-yeon mit einer Zeit von elf Minuten und 48 Sekunden.