Neuer USFK-Kommandeur besucht Grenzort

Photo : YONHAP News

Der neue Kommandeur der US-Streitkräfte in Südkorea (USFK), Robert Abrams, hat die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) am Waffenstillstandsort Panmunjom besucht.Wie das UN-Kommando am Sonntag mitteilte, habe Abrams gemeinsam mit Park Han-ki, Südkoreas Vereinigtem Generalstabschef, den Ort am Samstag besucht.Abrams beobachtete dort die Umsetzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September in Bezug auf die Entmilitarisierung von Panmunjom. Er sagte, sein Besuch zeige die Unterstützung der USA für die kontinuierliche Umsetzung der Militärvereinbarung.Es sei eine Ehre gewesen, bei der Besichtigung der JSA erneut zu bestätigen, dass das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis in den nächsten Jahrzehnten weiter eine große Rolle für die Verhinderung bewaffneter Zusammenstöße auf der koreanischen Halbinsel spielen und Frieden und Stabilität in Nordostasien fördern werde.Der General trat am 8. November das Amt des USFK-Kommandeurs an. Er ist zugleich Befehlshaber des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA.