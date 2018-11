Internationales USA und Russland sprechen über Situation auf der koreanischen Halbinsel

Hohe Beamte der USA und Russlands haben über die Situation auf der koreanischen Halbinsel gesprochen.



Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun und der russische Vizeaußenminister Igor Morgulov hätten die Lage am Telefon erörtert, teilte das Außenministerium in Moskau am Freitag mit. Das Gespräch sei auf Bitten der USA zustande gekommen.



Beide Seiten hätten ihre Meinungen zur Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht und die Fortsetzung ihrer Kontakte vereinbart, um eine umfassende Lösung für Probleme in der Region zu finden, hieß es in einer Erklärung.



Beobachter gehen davon aus, dass auch die Differenzen über eine Lockerung der Sanktionen gegen Pjöngjang erörtert worden seien.