Erstes Tankflugzeug der Luftwaffe trifft heute ein

Photo : YONHAP News

Das erste Tankflugzeug der Luftstreitkräfte trifft am heutigen Montag in Südkorea ein.Wie ein Vertreter der Luftwaffe sagte, werde das Flugzeug auf dem Luftwaffenstützpunkt in Gimhae erwartet. Nach einer einmonatigen Abnahmeprüfung werde es im Dezember in Dienst gestellt.Bei einer Abnahmeprüfung wird kontrolliert, ob ein von den Streitkräften eingeführtes Gerät den Qualitätsanforderungen entspricht. Die Luftwaffe will im Testzeitraum die Luftbetankung von Kampfjets der Typen F-15K und KF-16 vornehmen.Es handelt sich um das Modell A330 MRTT von Airbus Defence and Space. Die Luftwaffe will im kommenden Jahr drei weitere Einheiten einführen. Für die Beschaffung von vier Tankflugzeugen sind 1,5 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar) eingeplant.Dank der Luftbetankung werden Kampfjets mindestens eine Stunde länger in der Luft bleiben können.