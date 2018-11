Moon ordnet Fortführung von Saemaul-Projekten im Ausland unter bisherigem Namen an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angeordnet, Projekte für die ländliche Entwicklung im Ausland unverändert als Saemaul (Neues Dorf)-Projekte fortzuführen.Das teilte die Provinz Nord-Gyeongsang am Sonntag mit.Der Präsident habe am 8. November nach einer Berichterstattung durch den Gouverneur Lee Chul-woo seinen Chefsekretär für Staatsangelegenheiten angewiesen, Projekte der Bewegung Neues Dorf im Ausland fortzusetzen, ohne den Namen zu ändern.Demnach wird erwartet, dass das Projekt zur Globalisierung der Saemaul-Bewegung, einer Kampagne für die Entwicklung der ländlichen Gebiete, wieder in Schwung gebracht wird. Dazu zählt ein dieses Jahr unterbrochenes Projekt zur Entsendung von Saemaul-Freiwilligengruppen der Behörde für Internationale Zusammenarbeit (KOICA) ins Ausland.Die Provinzverwaltung will Maßnahmen wie die Sicherung von Staatsgeldern treffen, um die Projekte wieder voranzutreiben.