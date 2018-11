Wirtschaft Chinesische Provinz schickt Delegation für Anlockung von Investitionen nach Nordkorea

Die chinesische Provinz Liaoning schickt eine große Delegation nach Südkorea, um Investitionen koreanischer Unternehmen anzulocken.



Die Delegation unter Leitung von Vizegouverneur Chen Luping besucht auf Einladung des Gouverneurs der Provinz Gyeonggi, Lee Jae-myung, von Montag bis Mittwoch Südkorea.



Die Gruppe wird die Freundschaft und Kooperation mit der Provinz Gyeonggi verstärken und die Unternehmensgruppen SK und CJ besuchen.



Laut einer Informationsquelle in Schenyang, Hauptstadt von Liaoning, wird die Delegation aus etwa zehn Personen bestehen. Dazu zählen der Vizebürgermeister von Schenyang und der Parteisekretär von Dandong.



Liaoning befindet sich im Nordosten Chinas und grenzt an Nordkorea. Die Provinz will in Dandong eine Sonderwirtschaftszone bauen und eine Eisenbahn- und Straßenverbindung zwischen beiden Koreas und China verwirklichen. Die Provinzregierung gab im August bekannt, einen nordostasiatischen Wirtschaftskorridor schaffen zu wollen, der Nord- und Südkorea, Japan sowie die Mongolei umfasst.