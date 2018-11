Präsident Moon bricht morgen zu Besuchen nach Singapur und Papua-Neuguinea auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in bricht am Dienstag zu sechstägigen Besuchen in Singapur und Papua-Neuguinea auf.In Singapur wird Moon am Gipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und dem Ostasiengipfel teilnehmen.Dabei wird er anlässlich des ersten Jubiläums der Veröffentlichung der Neuen Südpolitik, einer der wichtigsten strategischen Aufgaben der Regierung, mit den Staats- und Regierungschefs der ASEAN über Wege für die Verstärkung der Kooperation diskutieren.Er wird vorschlagen, nächstes Jahr einen Sondergipfel zwischen Südkorea und ASEAN zu veranstalten. Zugleich wird er sich bereit erklären, ein Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den Anrainerstaaten des Flusses Mekong abzuhalten.Im Anschluss an seinen Singapur-Besuch wird Moon nach Papua-Neuguinea weiterreisen, um am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) teilzunehmen. Er wird dabei der Weltgemeinschaft die Vision seiner Regierung von einem innovativen Staat ohne Ausgrenzung präsentieren.Am Rande der regionalen Treffen wird Moon bilaterale Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem australischen Premierminister Scott Morrison führen. Laut dem Präsidialamt wird ein Spitzentreffen mit Chinas Präsident Xi Jinping angestrebt. Ein Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence werde noch koordiniert.