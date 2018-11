Politik Im Juli in Libyen entführter Südkoreaner bei guter Gesundheit

Ein im Juli in Libyen entführter Südkoreaner ist bei guter Gesundheit.



Das teilte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums Reportern mit. Libysche Behörden hätten festgestellt, dass der Südkoreaner im Süden des Landes "sicher festgehalten" werde.



Details zur Sicherheit des Südkoreaners wollte der Beamte nicht nennen. Jedoch würden verschiedene Anstrengungen um seine Freilassung unternommen.



Der Südkoreaner war am 6. Juli gemeinsam mit drei Philippinern von einer Milizgruppe von einer Baustelle in Jabal Hasouna entführt worden. Sie hatten dort an einem Projekt für die Wasserversorgung gearbeitet.



Die Entführer haben bislang keinen Kontakt mit den Behörden aufgenommen. Welche Forderungen sie haben, ist nicht bekannt.



Südkorea will bis kommenden Samstag alle 30 Landsleute aus Libyen abziehen. Für die reibungslose Evakuierung werde mit den lokalen Behörden kooperiert, sagte der Beamte.



26 Südkoreanern war im letzten Monat eine Sondergenehmigung für einen Besuch verweigert worden.



Südkoreanern, die bis Samstag das Land nicht verlassen, drohen Strafen, darunter eine Einbehaltung des Reisepasses.