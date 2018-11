Politik Seoul genehmigt Besuch von sieben Nordkoreanern

Die südkoreanische Regierung hat einen Besuch von sieben Nordkoreanern genehmigt.



Sie würden diese Woche an einem Friedensforum teilnehmen, teilte das Vereinigungsministerium mit.



Amtssprecher Baik Tae-hyun teilte mit, dass grünes Licht für den Besuch von Ri Jong-hyok, Vizevorsitzender des Koreanisch-Asiatischen Friedenskomitees und Kim Song-hye, Direktorin des taktischen Büros der Einheitsfront sowie fünf weiteren Beamten gegeben worden sei. Die Gruppe werde Südkorea vom 14. bis 17. November besuchen.



Die Gruppe um den Delegationsleiter Ri werde am Mittwochnachmittag auf dem Internationalen Flughafen Incheon landen. Sie würden in Goyang in der Gyeonggi-Provinz an einem Forum zum Frieden in Asien und Pazifik teilnehmen. Veranstalter seien die Provinzregierung und die Vereinigung für Austausch in Asien und Pazifik.



Die Nordkoreaner hatten ihren Besuchsantrag am 6. November gestellt. Ri und Kim seien die ranghöchsten Vertreter in der Gruppe, ihre fünf Begleiter seien Beamte auf der Arbeitsebene.



Ri war lange für innerkoreanische Angelegenheiten zuständig. Im letzten Monat hatte er den südkoreanischen Parlamentssprecher Moon Hee-sang am Rande einer internationalen Konferenz in der Schweiz getroffen.