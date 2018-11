Neues Wirtschaftsteam der Regierung betont Teamzusammenhalt

Photo : KBS News

Das neu ernannte Wirtschaftsteam der Moon Jae-in-Regierung hat den Teamzusammenhalt betont.Der neue Stabschef für Politik im Präsidialamt, Kim Soo-hyun, machte am Sonntag bei einem Treffen mit Reportern deutlich, dass nicht er, sondern der für Wirtschaft zuständige Vizeministerpräsident der Kommandoturm in Wirtschaftsangelegenheiten sei. Als Hintergrund für die Äußerung werden Dissonanzen im ersten Wirtschaftsteam vermutet.Kim betonte zudem, dass die drei Leitlinien der Wirtschaftspolitik, nämlich ein von Einkünften geleitetes Wachstum, ein innovatives Wachstum und die faire Wirtschaft, nicht voneinander getrennt werden könnten und ein Paket darstellten. Damit wurde deutlich gemacht, dass man den aktuellen Rahmen der Wirtschaftspolitik nicht ändern wolle.Der designierte Vizeministerpräsident und Finanzminister Hong Nam-ki sagte am Freitag, er wolle die Rolle des Kontrollturms in der Wirtschaft spielen. Er wolle die einkommensorientierte Wirtschaftspolitik umsetzen, jedoch Änderungen und Ergänzungen vornehmen.