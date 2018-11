Internationales Südkorea will gemeinsame Marineübung mit USA nicht stoppen

Südkorea will die gemeinsame Marineübung mit den USA nicht stoppen.



Die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Choi Hyun-soo, bekräftigte am Montag auf einer Pressekonferenz diese Position der Regierung. Ihr war eine Frage zur nordkoreanischen Kritik an dem Manöver Korea Marine Exercise Program (KMEP) gestellt worden.



"Rodong Sinmun", die offizielle Zeitung der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei, hatte geschrieben, dass die Wiederaufnahme der Übungen mit einem Verstoß gegen innerkoreanische Militärabkommen gleichzusetzen sei.



Die Ministeriumssprecherin sagte zu dem Vorwurf, dass es sich um eine Verteidigungsübung handele und diese in diesem Jahr fortgesetzt werde.



Seit Montag letzter Woche üben Südkoreas Marine und US-amerikanische Truppen, die im japanischen Okinawa stationiert sind, gemeinsam vor der Küste von Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang.



Das Manöver war im Zuge der innerkoreanischen Kontakte für die Verbesserung der Beziehungen für sechs Monate auf Eis gelegt worden.