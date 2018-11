Behörde für internationale Zusammenarbeit öffnet Berufsbildungswerk in Uganda

Photo : YONHAP News

Südkoreas Behörde für internationale Zusammenarbeit hat in Uganda ein Berufsbildungswerk eröffnet.Die Koreanische Behörde für Internationale Zusammenarbeit (KOICA) teilte am Montag mit, dass die Einrichtung in der Hauptstadt Kampala eröffnet worden sei. Dort würde Wissen auf den Gebieten Elektrik, Autos, Schweißen und Nähen vermittelt.Bei der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag bedankte sich der ugandische Bildungsminister John Muyingo bei KOICA und den südkoreanischen Lehrern. Er äußerte die Hoffnung, dass mit dem Institut ein Beitrag zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit geleistet werde.Für das Berufsbildungswerk mit sieben Gebäuden investierte KOICA 5,8 Millionen Dollar. Auf einer Fläche von 3.788 Quadratmeter wurden Labore und Klassenräume errichtet.