Alben von K-Pop-Band EXO zehn Millionen Mal verkauft

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band EXO hat mit ihrem neuesten Album einen Verkaufsrekord erzielt.EXOs fünftes Studioalbum „Don´t Mess Up My Tempo“ sei in den zehn Tagen nach der Veröffentlichung am 2. November 1,17 Millionen Mal verkauft worden, teilte ihre Agentur mit.Damit gelang es der Boygroup, von jedem Studioalbum über eine Million Kopien zu verkaufen.Zudem wurde bei der Gesamtzahl der verkauften Kopien der Alben in Südkorea am 11. November die Marke von zehn Millionen durchbrochen.Dies gelang EXO als erster Gruppe unter den Sängern, die nach 2000 debütierten.