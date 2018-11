CSIS: Nordkorea betreibt weiterhin nicht gemeldete Raketenstützpunkte

Photo : YONHAP News

Eine US-Denkfabrik hat nach eigenen Angaben 13 von etwa 20 nicht gemeldeten Raketenstützpunkten in Nordkorea ausfindig gemacht.Das teilte das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in einem Bericht am Montag (Ortszeit) mit.In dem Bericht wurden Satellitenaufnahmen eines nicht deklarierten Raketenstützpunktes in Sakkanmol im Landkreis Hwangju in der Provinz Nord-Hwanghae vom 29. März veröffentlicht. Sakkanmol befindet sich 85 Kilometer nördlich von der demilitarisierten Zone (DMZ) und 135 Kilometer nordwestlich von Seoul.Der Stützpunkt sei die von der DMZ und Seoul am nächsten gelegene Raketenbasis und befinde sich im taktischen Gürtel in Nord-Hwanghae. Dort sei derzeit eine Truppeneinheit stationiert, die mit ballistischen Kurzstreckenraketen ausgestattet ist. Es könnten jedoch auch Mittelstreckenraketen untergebracht werden, hieß es.Nach weiteren Angaben begann die erste Phase der Bauarbeiten zwischen 1991 und 1993, die erste Phase wurde 1999 teilweise abgeschlossen. Zwischen 2010 und 2011 startete die zweite Bauphase.An dem Stützpunkt befinden sich sieben lange Tunnel, bis zu 18 Fahrzeuge für den Transport von Raketen passen dort hinein. Laut CSIS gebe es dort zurzeit Aktivitäten.