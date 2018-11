Erstes Tankflugzeug der Luftwaffe eingetroffen

Photo : YONHAP News

Das erste Tankflugzeug der Streitkräfte ist am Montag in Südkorea eingetroffen.Das Tankflugzeug vom Typ A330 MRTT kann 108 Tonnen Kraftstoff aufnehmen, damit können über 40 KF-16-Kampfjets betankt werden.Die Einführung eines Tankflugzeuges wurde wegen der begrenzten Einsatzdauer von Kampfjets dringend. Eine KF-16 hat nur fünf Minuten, um gegen chinesische Flugzeuge vorzugehen, die in Südkoreas Luftraumüberwachungszone (KADIZ) nahe dem Riff Ieo-do eindringen. Die Einsatzdauer kann im Falle der Luftbetankung auf über eine Stunde verlängert werden.Die Einsatzdauer über den Felseninseln Dokdo im Ostmeer wird von derzeit zehn Minuten auf mehr als eine Stunde bei einer KF-16 und von 30 auf 90 Minuten bei einer F-15K zunehmen.Das Tankflugzeug wird nach einer einmonatigen präzisen Prüfung im Dezember in Dienst gestellt. Die Streitkräfte wollen bis nächstes Jahr insgesamt vier Tankflugzeuge einführen.