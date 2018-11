Präsident Moon bricht zur Teilnahme an multilateralen Gipfeltreffen nach Singapur auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in bricht heute zu Besuchen in Singapur und Papua-Neuguinea auf.In Singapur nimmt Moon am Gipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und dem Ostasiengipfel teil. Anschließend wird er in Papua-Neuguinea dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) beiwohnen.Größere Aufmerksamkeit richtete sich auf bilaterale Treffen. Moon will durch bilaterale Gespräche mit Spitzenpolitikern aus den USA, China und Russland einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel herbeiführen.Ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin steht bereits fest. Eine Zusammenkunft mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping wird angestrebt.Ein Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence wird noch koordiniert. Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte, dass das Treffen aus Termingründen und nicht wegen des Inhalts noch ungewiss sei.Pence hat inzwischen wiederholt harte Töne gegenüber Nordkorea angeschlagen. Die USA und China bekräftigten bei ihrem Sicherheitsdialog öffentlich, für die Denuklearisierung Nordkoreas zu kooperieren. Daher wird es Moon voraussichtlich nicht leicht fallen, eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea zu thematisieren und somit einen Durchbruch in den Verhandlungen über die Denuklearisierung herbeizuführen.