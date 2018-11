Vereinigungsminister besucht USA für Diskussionen über Friedenssicherung in Korea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon bricht heute zu Besuchen in Washington und New York auf.Der Minister werde während des Aufenthalts bis Samstag führende Mitglieder der US-Regierung und des Kongresses treffen, um über die innerkoreanischen Beziehungen und Wege für die Friedensetablierung auf der koreanischen Halbinsel zu diskutieren, teilte das Vereinigungsministerium mit.Cho wird am Donnerstag am 2018 Korea Global Forum teilnehmen, das vom Institute for Far Eastern Studies an der Kyungnam Universität und der US-Denkfabrik Woodrow Wilson Center ausgetragen wird. Er wird eine Grundsatzrede halten.Cho wird auch Institutionen wie The Korea Society und das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) besuchen und mit Experten über Korea-Fragen sprechen. Ein Treffen mit koreanischen Einwohnern ist ebenfalls geplant. Dabei wird er die Nordkorea-Politik der südkoreanischen Regierung erläutern.Das ist der erste USA-Besuch eines südkoreanischen Vereinigungsministers seit Dezember 2014.