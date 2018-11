Photo : YONHAP News

Das Baseballteam SK Wyverns hat die Meisterschaft gewonnen.Mit vier Siegen und zwei Niederlagen im Finale, das im Modus Best of Seven ausgetragen wurde, sicherte sich die Mannschaft den ersten Titel seit acht Jahren.Nach 13 Innings im sechsten Finalspiel stand der 5:4-Sieg gegen die Doosan Bears fest. Die Partie wurde im Jamsil-Stadion in Seoul ausgetragen.SK feierte die insgesamt vierte Meisterschaft seit der Verbandsgründung der Korea Baseball Organization im Jahr 1982.