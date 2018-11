Internationales USA rufen Nordkorea zu Einhaltung von beim Gipfel gemachten Versprechen auf

Das US-Außenministerium hat laut Berichten Nordkorea aufgerufen, seine beim Gipfel in Singapur gemachten Versprechen einzuhalten.



Hintergrund sind Berichte über nicht bekannt gemachte Raketenstützpunkte in Nordkorea.



Radio Free Asia berichtete unter Berufung auf das Außenministerium, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei seinem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Juni versprochen habe, vollständig atomar abzurüsten und sein Programm für ballistische Raketen zu stoppen.



Das Ministerium hatte die Position bekannt gegeben, nachdem die Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Montag berichtet hatte, dass mindestens 13 von schätzungsweise 20 nicht deklarierten Raketenstützpunkten in Nordkorea identifiziert worden seien.



Das Ministerium betonte, dass Präsident Trump deutlich gemacht habe, dass eine hellere Zukunft vor Nordkorea und seiner Bevölkerung liege, sollte der Vorsitzende Kim seine beim Singapur-Gipfel gemachten Versprechen einhalten.



Angaben dazu, ob die genannten Raketenbasen gegen den Geist des Gipfels im Juni verstießen, machte das Ministerium jedoch nicht.