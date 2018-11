Neues Kontingent der Anti-Piraten-Einheit Cheonghae aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Der 28. Trupp der Cheonghae-Einheit mit dem Zerstörer Choi Young ist am Dienstag für seinen Anti-Piraten-Einsatz im Golf von Aden aufgebrochen.Die Abschiedszeremonie fand am Stützpunkt des Flottenkommandos der Seestreitkräfte in Busan statt.Im Golf von Aden vor Somalias Küste führen multilaterale Seestreitkräfte Aktivitäten durch, um Piraten zu bekämpfen. Im Jahr 2015 gab es keinen Piratenangriff, im Jahr 2016 nur zwei Angriffe. Letztes Jahr stieg die Zahl der Piratenangriffe deutlich auf neun. In den bislang drei Quartalen dieses Jahres gab es zwei Angriffe.Die Anti-Piraten-Einheit Cheonghae ist seit März 2009 im Golf von Aden im Einsatz. Sie bietet sowohl südkoreanischen als auch ausländischen Schiffen Schutz vor Piraten und Geleitschutz.