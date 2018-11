Politik Regierung will öffentliches Alkoholverbot einführen

Die Regierung will ein öffentliches Alkoholverbot einführen.



Einen entsprechenden Aktionsplan zur Verhinderung von Schäden durch Alkoholkonsum gab das Ministerium für Gesundheit und Soziales am Dienstag bekannt.



Demnach sollen der Verkauf und Konsum alkoholischer Getränke in Parks, in Behördengebäuden, medizinischen Anstalten, Gesundheitszentren und Bibliotheken verboten werden. Das Verbot soll auch für Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen und Einrichtungen für Jugendliche gelten.



Es soll ermöglicht werden, dass gegen den Alkoholkonsum an öffentlichen Orten mittels Verordnungen der Gebietskörperschaften vorgegangen wird.



Die Regierung hatte bereits 2012 und 2015 versucht, den Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen zu verbieten. Der Versuch scheiterte jedoch am Widerstand der Öffentlichkeit.



Das Ministerium will zudem die Kriterien für die Werbung für alkoholische Getränke verschärfen. Es soll untersagt werden, die Handlung des Trinkens in der Werbung darzustellen. An Flughäfen und Häfen sowie in Verkehrsmitteln soll keine Werbung für alkoholhaltige Getränke erlaubt sein.