Vierköpfige Familie muss dieses Jahr 267.000 Won für Gimjang zahlen

Photo : KBS News

Ein Vier-Personen-Haushalt muss dieses Jahr schätzungsweise 267.000 Won (236 Dollar) für Gimjang, das Einlegen von Kimchi für die Winterzeit, ausgeben.Das teilte das Marktforschungsinstitut Korea Price Information am Dienstag mit. Die Kosten gelten im Falle des Einkaufs aller Zutaten auf einem traditionellen Markt.Beim Kauf in einem Hypermarkt müssen 308.000 Won (272 Dollar) ausgegeben werden.Der Preis von Chinakohl schnellte infolge der großen Hitze im Sommer vorübergehend in die Höhe. Mittlerweile stabilisierte sich der Preis dank der zugenommenen Ackerfläche auf dem Niveau des Vorjahres. Gewürze verteuerten sich deutlich.Laut K-Weather, einem privaten Wetterdienst, ist der optimale Tag für Gimjang der 17. November in Chuncheon. Das ist am frühesten im Lande. In Seoul ist der 29. November der angemessene Gimjang-Tag.