Hochrangige Delegation Nordkoreas besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine hochrangige nordkoreanische Delegation wird heute in Südkorea erwartet.Die siebenköpfige Delegation wird auf dem Internationalen Flughafen Incheon landen, um an einem Forum für Frieden und Prosperität in Asien und Pazifik in der Provinz Gyeonggi teilzunehmen. Zur Gruppe zählen Ri Jong-hyok, Vizevorsitzender des Asiatisch-Pazifischen Friedenskomitees und Kim Song-hye, Direktorin des taktischen Büros der Einheitsfront.Wie verlautete, werde die Gruppe am Donnerstag mehrere Orte in Gyeonggi, darunter den Industriekomplex Pangyo Techno Valley, besuchen. Am Freitag wird sie einen Pavillon an der Grenze besuchen. Anschließend wird sie an dem internationalen Forum teilnehmen, bei dem Informationen über Schäden der Zwangsmobilisierung zur japanischen Kolonialzeit ausgetauscht und Wege für die Kooperation erörtert werden.Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Delegation mit Südkoreanern über anstehende Angelegenheiten wie einen Gegenbesuch von Machthaber Kim Jong-un in Seoul, einen Nordkorea-Besuch des Papstes und das verschobene hochrangige Treffen zwischen Nordkorea und den USA diskutieren wird. Die Regierung teilte mit, dass kein Kontakt auf Regierungsebene geplant sei. Jedoch ließ sie die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme auf Arbeitsebene offen.Die Provinz Gyeonggi will laut Informationen Abkommen mit der nordkoreanischen Delegation unterzeichnen, um innerkoreanische Austausch- und Kooperationsprojekte voranzutreiben. Gouverneur Lee Jae-myung wird voraussichtlich mit den Nordkoreanern zusammenkommen und über seinen Besuch in Nordkorea sprechen.