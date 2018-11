Moon und Putin führen Spitzengespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in kommt am Mittwoch in Singapur mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammen.Das Treffen findet am Rande der multilateralen Treffen verbunden mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN statt und stellt ihr viertes Spitzengespräch dar.Moon und Putin werden über den Denuklarisierungsprozess auf der koreanischen Halbinsel und die Kooperation für die Neue Nordpolitik der südkoreanischen Regierung diskutieren. Russland hat die Notwendigkeit betont, die Sanktionen gegen Nordkorea zu lockern.Moon nimmt auch am 20. Gipfel zwischen Südkorea und ASEAN teil. Dabei wird er die Leitlinien seiner Neuen Südpolitik erläutern und sich um größere Unterstützung hierfür bemühen.Außerdem sind bilaterale Treffen mit dem Sultan von Brunei, Hassanal Bolkiah, und dem laotischen Ministerpräsidenten Thongloun Sisoulith vorgesehen.Laut dem Präsidialamt wird weiterhin ein Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence angestrebt.