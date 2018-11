Politik Koreas und UN-Kommando beenden Vor-Ort-Untersuchung zu Überwachungsgeräten in JSA

Die Militärbehörden Süd- und Nordkoreas sowie das UN-Kommando haben eine Vor-Ort-Untersuchung zu den Überwachungsgeräten in der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) am Waffenstillstandsort Panmunjom durchgeführt.



Die Inspektion erfolgte am Montag und Dienstag. Am Montag fand auch eine trilaterale Sitzung zu den Überwachungsgeräten statt.



Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass die drei Seiten über den künftigen Wachdienst, die Umstellung der Überwachungsgeräte zur Gewährleistung eines freien Verkehrs von Besuchern innerhalb der JSA und Wege zum Austausch von Informationen diskutiert hätten.



Sie hätten sich über den Stand der in Betrieb befindlichen Überwachungsgeräte jeder Seite informiert und ermittelt, wo zusätzliche Geräte aufgestellt würden. Sie hätten vereinbart, dass jede Seite anhand der Ergebnisse der Diskussionen und der Vor-Ort-Inspektion die Überwachungsgeräte in naher Zukunft justieren und umstellen und Maßnahmen zur Überwachung schlecht einsehbarer Winkel verstärken soll.