Regierung will nächstes Jahr autonomes Polizeisystem probeweise einführen

Photo : KBS News

Die Regierung will ab dem kommenden Jahr bis 2022 schrittweise ein autonomes Polizeisystem einführen.Ein für die Angelegenheit zuständiger Sonderausschuss unter dem präsidialen Komitee für Selbstverwaltung und Dezentralisierung legte am Dienstag einen Plan zur Einführung eines solchen Systems vor.Dem Plan zufolge werden etwa 43.000 Polizisten, 36 Prozent der Belegschaft, zu autonomen Polizisten der Regionen.Die autonomen Polizeibehörden werden die Tätigkeiten in Bezug auf das Leben der Einwohner und die öffentliche Ordnung übernehmen, darunter die Sicherheit im Alltag, Sexualgewalt, Gewalt an Schulen und zu Hause sowie Verkehrsunfälle.Die nationale Polizeibehörde wird für Angelegenheiten in den Bereichen Geheimdienste, Sicherheit, Auswärtiges, Bewachung, schwere Straftaten sowie landesweite Angelegenheiten zuständig sein.Die Regierung will im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres in fünf Regionen, darunter Seoul, Sejong und auf Jeju, probeweise die autonome Polizei einführen.