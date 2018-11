Politik Gebeine von zwei Unabhängigkeitskämpfern werden nach Südkorea zurückgeführt

Die sterblichen Überreste von zwei im Ausland bestatteten Unabhängigkeitsaktivisten werden am Donnerstag nach Südkorea zurückgeführt.



Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte mit, dass eine Zeremonie hierfür am Donnerstag am Flughafen Incheon unter Leitung von Ministerpräsident Lee Nak-yon stattfinde.



Heimgeschickt werden die Gebeine von Min Choon-gi und Kim San-hae. Sie werden laut dem Ressort jeweils auf den Nationalfriedhöfen in Daejeon und Seoul beigesetzt.



Min beteiligte sich 1942 an der Befreiungsbewegung im japanischen Osaka und wurde im Oktober festgenommen. Er saß drei Jahre lang im Gefängnis und lebte nach der Befreiung Koreas in Osaka. Er starb im vergangenen Mai. Kim war im Jahr 1928 Mitglied des zentralen Exekutivkomitees eines Bundes junger Koreaner im chinesischen Yanji. Nach der Unabhängigkeit Koreas lebte er in Yanbian und starb im Jahr 1970.



Das Ministerium übernahm im Jahr 1975 das Projekt zur Rückführung der sterblichen Überreste von Unabhängigkeitsaktivisten im Ausland, das seit 1946 auf ziviler Ebene durchgeführt worden war. Bisher wurden die Gebeine von 136 Aktivisten nach Südkorea zurückgeführt.