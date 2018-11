Reifeprüfung findet am Donnerstag statt

Photo : KBS News

Die landesweite Reifeprüfung für das Studienjahr 2019 findet am Donnerstag statt.Die Prüflinge werden am Mittwoch zu 1.190 Prüfungsorten einberufen, an denen sie morgen den Test für die akademische Reife (CSAT) ablegen werden.Sie müssen dabei feststellen, ob die gewählten Fächer richtig auf ihrem Identifikationszettel markiert sind, und wo sie den Test machen werden.An der diesjährigen Reifeprüfung werden sich 594.924 Personen beteiligen, damit etwa 1.300 mehr als im Vorjahr.Am Donnerstag werden hohe Feinstaubwerte erwartet. Demnach wird das Bildungsministerium erlauben, dass Prüflinge während des Tests eine Mundmaske tragen, nachdem ihre Identität bestätigt worden ist.