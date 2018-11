36-monatiger Ersatzdienst in Gefängnissen erwogen

Photo : YONHAP News

Der geplante Ersatzdienst für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen wird nach Überlegungen der Regierung wahrscheinlich 36 Monate dauern und in Gefängnissen abgeleistet werden.Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass eine Option eines 36-monatigen Dienstes und eine weitere eines 27-monatigen Dienstes überprüft würden. Der 36-monatige Ersatzdienst werde zurzeit favorisiert.36 Monate würden in Betracht gezogen, um die Gleichheit gegenüber denjenigen zu wahren, die andere alternative Dienste in Industriebetrieben, Forschungsinstituten oder für Ärzte leisten, die 34 bis 36 Monate dauern. Zudem solle verhindert werden, dass die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen missbraucht werde, um den Wehrdienst zu umgehen, hieß es.